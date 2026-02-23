Unidos en amor

Adriana y Daniel Stefano sellaron su historia de amor con una elegante recepción en conocido espacio de la ciudad, donde se presentaron oficialmente como esposos ante familiares y amistades. Tras bailar su primer vals y compartir un emotivo brindis, la pareja recibió innumerables muestras de cariño que hicieron aún más especial la velada. La celebración destacó por su exquisita cena, bebidas y una ambientación cuidadosamente diseñada. Un DJ se encargó de que la pista permaneciera llena y que todos disfrutaran una noche memorable