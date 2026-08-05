Unirán cumbia y arte en el Munae

La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) —a través del Museo Nacional de la Estampa (Munae)— llevarán a cabo “Posada cumbiero. Gráfica, cumbia y memoria colectiva”, el 8 de agosto, de las 14:00 a las 17:00 horas, en el marco de la exposición “Posada: cartografía de un cronista”.

La actividad reunirá el “Taller de iniciación a la estampa” y la participación musical de Rumbiamba en una jornada que propone un diálogo entre la gráfica y la cultura popular.

El público disfrutará el baile y la música de la agrupación, acompañada por Xilonen Selectress, celebrando cuatro años de impulsar espacios de convivencia y resistencia colectiva en barrios y comunidades a través de la música. De manera paralela, las y los asistentes podrán participar en actividades gráficas en el “Taller de iniciación a la estampa”.

La gráfica de José Guadalupe Posada y la cumbia convergen en construir la cultura popular ya que ambas expresiones surgen del pueblo, cuentan sus historias y acompañan sus procesos sociales.

“Posada cumbiero” busca reconocer la cumbia y el arte como expresiones de identidad, resistencia, autonomía, comunidad y celebración. Así como José Guadalupe Posada convirtió el grabado en una herramienta para retratar la vida cotidiana de su tiempo, Rumbiamba convierte la música en una forma de narrar historias del presente y del pasado, fortaleciendo el tejido comunitario mediante el tambor, el canto, el baile y la fiesta.

Para Rumbiamba, celebrar cuatro años de trayectoria en el marco de la exposición representa reconocer que la cultura popular permanece viva en la gráfica, las calles, la música y las comunidades que la recrean día con día.

Dedicada al grabador, ilustrador y caricaturista José Guadalupe Posada: figura fundamental de la cultura visual mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX, “Posada: cartografía de un cronista” reúne más de 300 piezas que muestran al artista como un observador y narrador de la sociedad mexicana de su tiempo. Permanecerá abierta al público hasta el 20 de septiembre.