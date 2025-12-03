Universal presenta nueva apelación

Los problemas legales no terminan para el cantante Christian Nodal, pues, pese a haber salido victorioso de los tribunales el pasado 19 de noviembre, cuando las autoridades estimaron que no sería vinculado a proceso legal, por los cargos en su contra, Universal Music ha presentado una apelación ante el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México.

El intérprete de “Los besos que te di” es acusado por la disquera por la presunta falsificación de documentos, supuestamente hasta 32 contratos relacionados con los derechos de las canciones que grabó cuando era parte de este sello.

Luego de que Diana Selene Medina Hernández, la Juez de Distrito, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en su función de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, dictara su veredicto en favor de la familia Nodal, Universal ha decidido continuar el embate legal.

Asimismo, en el comunicado oficial del nuevo recurso utilizado por la disquera, se menciona que tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como los abogados de la parte acusadora, han presentado los documentos necesarios para continuar con el juicio, dejando a Christian y sus padres un espacio de tres días para dar respuesta formal.

“En el expediente que se sigue por la denuncia presentada por Universal Music Group México, S. A. de C. V., en contra de la Familia Nodal, el órgano jurisdiccional en la causa penal número 497/2025, recibió nuevas promociones procesales relacionadas con el avance del caso, entre ellas destaca que tanto la Fiscalía General de la República como la asesoría jurídica privada de la ofendida, interpusieron recurso de apelación contra la resolución dictada el pasado 19 de noviembre de 2025 por la Jueza Federal Diana Selene Medina Hernández. El asunto continúa su camino en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez, Jesús Jaime González Terrazas y Christian Jesús González Nodal”, explica el texto.

Liliana Cárdenas Tapia, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente fue la encargada de recibir la apelación por parte de Universal Música que ahora esperan la respuesta de Christian y el resto de la familia Nodal que están implicados en el caso.

¿Qué sigue paraChristian Nodal?

Una apelación como la presentada por Universal Music, que se basó en el último párrafo del artículo 375 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, tiene como finalidad que la parte acusadora pueda presentar evidencias nuevas al juez para que revalorice su veredicto.

Esto quiere decir que la disquera tendría nuevas evidencias o argumentos que, consideran, podrían hacer que Christian Nodal y su familia sean finalmente vinculados a proceso judicial en relación con los cargos por falsificación de documentos y el derecho sobre los discos Me dejé llevar, ¡Ahora! y Ayayay!