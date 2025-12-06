Universidad española, invitada de honor

Como se ha vuelto tradición, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, acompañado por la coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa Beltrán, hizo el lanzamiento de los dos grandes festejos del libro organizados por la Universidad: la Feria Internacional del libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), que se desarrollará del 25 al 30 de agosto de 2026, y la Fiesta del Libro y la Rosa, que se llevará a cabo, unos meses antes, del 23 al 26 de abril.

“El hecho de que hayan aceptado ser la institución invitada de honor en esta feria tan importante que nos permite entablar un diálogo editorial entre universidades que nos son muy cercanas en el afecto, pero que a veces entre universidades no conocemos nuestros fondos editoriales. Y ese es uno de los principales objetivos que cumple esta feria, que dialoguen también nuestros sellos editoriales que se conozca nuestra producción y que de esta manera podamos también llegar a públicos más amplios”, afirmó el rector.

En tanto, la rectora de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre, afirmó que la UNAM es sinónimo de excelencia, de compromiso cultural, de vocación iberoamericana, con la que comparten una visión de internacionalización.

“Es la posibilidad de intensificar un puente entre Valencia y la UNAM, entre nuestras comunidades académicas y nuestras editoriales, entre nuestras maneras de pensar la universidad y también de pensar la cultura como una misión de la universidad y en ese ámbito somos también líderes en cultura y en publicaciones amigas”, señaló.

En la presentación celebrada en el stand de la UNAM, Beltrán dio a conocer que la Universidad de Valencia será la Invitada de honor de Filuni, y dijo que ese par de eventos “es nuestra manera de confirmar que la UNAM es una casa de libros y de conocimiento”.

Señaló que este año, como parte del diseño del stand, pusieron un muro dedicado al centenario del natalicio de Rosario Castellanos, en el que puede observar el homenaje editorial que le hizo la UNAM en 2025, y que incluyó una exposición de sus objetos fotografías, lentes, máquina de escribir, “algo inédito, cajas que no se abrían hace casi 40 años, entre otras cosas en San Ildefonso, con una espléndida curaduría de Julia Santibáñez y de Sara Uribe, que fue antológica y que aparecerá en dos distintos libros”.