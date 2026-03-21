Unsuk Chin gana premio Fronteras

La compositora sudcoreana Unsuk Chin fue reconocida con el prestigioso premio de la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaría (BBVA) Fronteras del Conocimiento en el apartado de Música y Ópera, al destacar en su trayectoria una “voz propia con amplio impacto global” en la música contemporánea, gracias a su “virtuosismo instrumental” y a su “imaginación desbordante”.

En esta edición se recibieron hasta 46 nominaciones que incluyen un total de 42 candidatos, y la propuesta de la elegida fue presentada por los catedráticos de la Universidad Nacional de Seúl Uzong Choe y Sebastian Claren.

En la elección de este año del prestigioso reconocimiento participó un jurado internacional, que contó con la presidencia de la compositora mexicana y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Gabriela Ortiz Torres, que fue asistida por Víctor García de Gomar, director artístico del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

La elección final se dio después de varias deliberaciones, al explicar en el fallo del veredicto que la “técnica singular” de Chin “crea paisajes en constante transformación, donde el color y la textura juegan un papel primordial, desarrollando una estética inconfundible dentro del campo de la música actual”.

Además explican que el enfoque musical de Chin se ha inspirado en “conceptos filosóficos y científicos” y “se nutre de la literatura surrealista y las artes visuales”.

Entre su catálogo, el jurado destaca sus conciertos para instrumentos solistas y sus óperas, en las que “expande el uso de la voz con técnicas extendidas, escritura fragmentada y contrastes súbitos entre el lirismo y el texto hablado”, creando una música vocal “altamente expresiva y plástica” que hace posible “una caleidoscópica construcción de atmósferas”.