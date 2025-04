Úrsula Tinoco revive a Frida Khalo

La mexicana brilla en los escenarios al interpretar a Frida Kahlo en The colors of Frida. Cortesía

La actriz mexicana Úrsula Tinoco, radicada en Nueva York, brilla en los escenarios al interpretar a Frida Kahlo en The Colors of Frida, una obra que forma parte del repertorio del reconocido teatro SEA. “Me fascina la vida de Frida Kahlo, fue una mujer que sufrió mucho, pero también luchó y vale la pena contar su historia”, comparte Tinoco, quien ha convertido el teatro en una herramienta de conciencia social.

Con más de 30 producciones en su carrera y 18 premios (incluyendo HOLA, ACE y Arte Internacional), la actriz egresada del Instituto Lee Strasberg destaca en el circuito Off-Broadway. Además de Frida, participa en montajes como César Chávez and the migrants y Building my casa, centrados en temas migratorios y de identidad. “Hablamos de las expectativas que se tienen al venir acá; las que son verdad y las que no”, explica.

También actúa en obras infantiles como The true story of Little Red Riding Hood y trabaja en una serie teatral para niños inspirada en la cultura mexicana, junto a su hermana Mariana. “Esta es una carrera difícil, El éxito no llega de la noche a la mañana”, afirma Úrsula, convencida de seguir creando teatro con causa.