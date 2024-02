Usher tiene 30 años de carrera artística y ha ganado ocho premios Grammy. Pese a ello, asegura que ahora que estelarizará el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, su trayectoria vive un nuevo comienzo.

Para Terrence Raymond IV, el espectáculo representa un parteaguas en la historia de los shows de medio tiempo, al ser el primero protagonizado por un artista independiente. Ese mismo día, el “rey del R&B” lanzará su noveno material de estudio, titulado Coming home.

El artista, que no había publicado ningún disco desde 2016 (Hard II love), aseguró que está más que listo para difundirse. “Este es solo el comienzo, porque lancé ese álbum como artista independiente y seré, hasta la fecha, el único que haya actuado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, afirmó. “Son realmente los últimos cinco años de mi vida, ahora estoy listo para compartir algo de lo que estaba trabajando”.

Por otro lado, reconoció que no ha sido nada fácil organizar el show, debido a la obligación que tiene de reducir 30 años de trayectoria en un espectáculo que tendrá de 13 a 15 minutos de duración. “Fui muy cuidadoso con mi pasado, celebrando mi presente y pensando a dónde vamos en el futuro. La gente está tratando de descubrir qué canción voy a cantar primero y quién va a venir a la escena conmigo”, explicó.

No es la primera vez que el también productor de 45 años aparece en el escenario de un show de medio tiempo, ya que en 2011 fue invitado por los Black Eyed Peas, en el Super Bowl XLV. Respecto a dicho evento, el cantante y bailarín recordó que fue un momento inolvidable. “Fue maravilloso estar frente a mucha gente y sentir la energía de todos. Tanto que me apasionó demasiado la idea de llegar finalmente a este momento para el que me estoy preparando”, aseguró el intérprete de “Yeah!”.

Respecto al espectáculo y al deporte mismo, Usher reveló sus modelos a seguir debido a la manera en que ponían empeño a su trabajo: “Me he motivado por artistas como Michael Jackson, que trabajó duro, y por atletas como Michael Jordan, por su gran dedicación”.