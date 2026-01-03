Usuarios se despiden de MTV

Este 31 de diciembre de 2025 pasará a la historia como el día en que MTV, el icónico canal de televisión concluyó sus transmisiones tras haber pasado más de 40 años al aire y sentar las bases de la industria musical.

La compañía Paramount Global, ahora dueña del conglomerado, decidió poner fin a las transmisiones de los canales MTV Music, MTV 80, MTV 90, Club MTV y MTV Live, provocando gran revuelo en la red entre los miles de fanáticos que crecieron viendo estos canales.

Fue así que, entre auténticas cartas de amor y profunda nostalgia, usuarios en redes sociales improvisaron un homenaje con memes y todo tipo de reacciones dedicadas al final de un canal que llenó de música cada etapa de vida.

Las palabras no fueron suficientes para describir lo que representó el canal para varias generaciones de melómanos. Al ritmo de "Bye, bye, bye" de NSYNC el icónico canal MTV 00´s cerró sus transmisiones durante la madrugada de este miércoles dejando un gran legado musical.

MTV no solo fue un canal donde se transmitían videos musicales, también logró que sus otros contenidos trascendieran como una institución de la cultura pop. Desde Daria hasta Beavis and Butt-Head, muchos usuarios mencionaron lo felices que fueron en la adolescencia gracias a MTV.

Cambió la manera de consumir música

Como se informó hace unos meses, la cadena finalmente cierra las señales internacionales de sus canales dedicados a la emisión de videos musicales. Y sí, podríamos decir que es el fin de una era. El canal fundado en 1981 inició transmisiones con un enfoque total en pasar videos musicales las 24 horas del día. Básicamente, la música lo era todo desde ese momento.

Pero si somos honestos, desde hace varios años MTV ya había relegando la parte musical casi a un segundo plano, dando prioridad a los reality shows en su programación y canales principales alrededor del mundo.

Pero la música ya no aparecerá ni en segundo o tercer plano en la señal de MTV. La cadena cierra ahora las señales internacionales de los canales donde pasaban puros videos musicales. A partir del 31 de diciembre del 2025, el público dijo adiós a MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Club MTV, MTV Live, MTV Hits, Nickmusic, entre otros.

Un sobreviviente

Pero MTV no desaparece. El canal principal (cuya programación varía según cada país) se mantendrá en las señales internacionales... solo que ahora, los contenidos se enfocarán de lleno en reality shows.

Si somos honestos, no es algo que nos sorprenda mucho porque la cadena ya lleva un buen rato priorizando los programas de telerrealidad sobre el contenido musical en sus diferentes emisiones alrededor del mundo.

El último suspiro

MTV cierra sus canales de música y lo hizo, por supuesto, con una selección interesante de videos con cierto toque de ironía. Por ejemplo, el último video de MTV 90s fue "Goodbye" de Spice Girls.

Por otro lado, MTV 00s hizo lo propio y cerró su transmisión con "Bye, bye, bye" de NSYNC, mientras que Club MTV hizo los honores con "Don´t stop the music" de Rihanna. Y en un guiño al primer video que el canal transmitió en su historia, MTV Music emitió el clip de "Video killed the radio star" de The Buggles.

Los 2000, ¿la mejor época?

Por lo anterior, MTV empezó desde hace años a abrir canales exclusivos de videos musicales con el paso de los años, esto para que los canales principales dieran espacio a los reality shows y otros contenidos fuera del enfoque musical.

Pero hubo una buena época donde había un equilibrio entre música y entretenimiento. El ejemplo: la versión latinoamericana del canal, donde era notorio cómo el canal equilibraba el contenido musical (programas de listados y videos musicales) con reality shows o series de TV.

De repente veías Los 10 + Pedidos, seguido Enchúlame la máquina, Jackass o algún video musical para rellenar tiempo en pantalla. Y ya en la noche alguna serie como Skins, o algo animado como South Park o La Casa de los Dibujos.