“Mamá, nunca dejaré de perrear, para esto nací”. Una frase que se convirtió en un himno del perreo y que quedó estrechamente ligada a Uzielito Mix, quien después de ocho años sin presentar un nuevo álbum regresa de lleno a la escena musical con “Rájalos, papi”.

“Gracias por la espera, no volveré a ausentarme más tiempo. Disfruten la música”, compartió el DJ y productor musical en sus redes sociales al anunciar el lanzamiento de su nuevo proyecto, que cuenta con un repertorio de nueve canciones. “2K16” es el primer tema de la lista y evoca una dosis de nostalgia desde el primer segundo de reproducción, pues remonta a las tardeadas de la prepa, cuando en el patio de alguna casa toda una generación encontró una forma de diversión y una expresión de identidad.

La canción cuenta con la participación de Michael G y Chino El Gorila, quienes en su momento formaron parte de “Se menea”, uno de los éxitos más sonados de aquella época.

Entre las colaboraciones más novedosas destacan Ronald El Killa, representante del reggaetón melódico, y Juanka, exponente del “maleanteo”, quienes suman sus estilos característicos al tema “Me extraña”.

El álbum también reúne a exponentes del rap como Alemán y Kaydy Cain, representantes de las jergas mexicana y madrileña respectivamente, quienes han demostrado saber adaptarse a las bases del género urbano sin perder su sello.