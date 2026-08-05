Vacuna BCG: la primera protección del bebé

Desde el momento en que un bebé llega al mundo, su sistema inmunológico comienza a enfrentarse a bacterias, virus y otros microorganismos presentes en el ambiente. Aunque recibe parte de sus defensas a través de la madre durante el embarazo y, posteriormente, mediante la lactancia materna, estas no son suficientes para protegerlo contra todas las enfermedades. Por ello, la vacunación desde los primeros días de vida representa una de las medidas más eficaces para cuidar su salud.

Una de las primeras vacunas que recibe un recién nacido es la BCG (Bacilo de Calmette y Guérin), la cual está diseñada para proteger principalmente contra las formas más graves de tuberculosis durante la infancia. Esta vacuna forma parte del esquema básico de vacunación en muchos países y ha contribuido significativamente a disminuir las complicaciones ocasionadas por esta enfermedad.

Es una de las primeras inmunizaciones que reciben los recién nacidos y desempeña un papel fundamental en la prevención de las formas más graves de tuberculosis durante la infancia

¿Qué es la vacuna BCG?

La BCG es una vacuna elaborada a partir de una bacteria viva atenuada, es decir, modificada para que no cause la enfermedad en personas sanas, pero sí estimule al sistema inmunológico para desarrollar defensas.

Su principal objetivo es proteger a los bebés contra las formas más severas de tuberculosis, como la tuberculosis meníngea, que afecta las membranas que rodean el cerebro, y la tuberculosis miliar, una infección que puede extenderse a varios órganos del cuerpo. Aunque la vacuna no evita todos los casos de tuberculosis pulmonar, sí reduce considerablemente el riesgo de que los niños desarrollen las complicaciones más graves de esta enfermedad.

¿Dónde se aplica?

La BCG se administra mediante una pequeña inyección en la parte superior del brazo derecho, utilizando una técnica especial llamada aplicación intradérmica, es decir, se coloca en la capa superficial de la piel. La cantidad de vacuna es muy pequeña y el procedimiento dura solo unos segundos.

Semanas posteriores a la aplicación

Al principio aparece un pequeño punto o una leve elevación en la piel. Después puede formarse una pequeña bolita rojiza que, con el paso de los días, se convierte en una ampolla o una pequeña úlcera superficial. Más adelante esta lesión cicatriza de manera espontánea hasta dejar una pequeña marca redonda en el brazo.

Todo este proceso puede tardar entre dos y seis meses y significa que el organismo está respondiendo adecuadamente a la vacuna.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Generalmente afecta los pulmones, aunque también puede presentarse en otros órganos como el cerebro, los huesos, los riñones o los ganglios linfáticos.

Se transmite de persona a persona a través de pequeñas gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Aunque actualmente existen tratamientos eficaces, la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública en muchas regiones del mundo, especialmente cuando no se detecta y trata de manera oportuna.

En los bebés y niños pequeños, esta enfermedad puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones graves si no cuentan con protección.

¿Cuándo debe aplicarse?

La vacuna BCG se recomienda al momento del nacimiento o durante los primeros días de vida. Si por alguna razón no fue aplicada en el hospital, puede administrarse posteriormente, siguiendo las recomendaciones del personal de salud y del esquema nacional de vacunación.

Aplicarla desde los primeros días permite que el bebé esté protegido lo antes posible durante una etapa en la que su sistema inmunológico aún es inmaduro.

¿Es normal que deje una cicatriz?

Una pequeña cicatriz en el brazo es completamente normal y es una de las características más conocidas de la vacuna BCG. No todos los niños desarrollan una cicatriz del mismo tamaño, e incluso algunos apenas presentan una marca visible. La ausencia de una cicatriz evidente no significa necesariamente que la vacuna no haya funcionado.

¿Por qué es tan importante aplicarla?

Durante los primeros años de vida, el sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo y los bebés son más vulnerables a las infecciones.

La vacuna BCG ayuda a disminuir significativamente el riesgo de que la tuberculosis cause daños graves, especialmente en el cerebro y otros órganos vitales.

Gracias a la vacunación, miles de niños en todo el mundo han evitado complicaciones severas asociadas con esta enfermedad.

La vacunación salva vidas

Las vacunas representan uno de los mayores avances de la medicina preventiva. Cada una tiene un propósito específico y, en conjunto, forman un escudo de protección durante la infancia.

Aplicar la vacuna BCG desde el nacimiento es un acto de prevención que puede marcar una gran diferencia en la salud del bebé. Además de protegerlo contra formas graves de tuberculosis, contribuye a reducir la circulación de esta enfermedad en la comunidad.

Cumplir con el esquema nacional de vacunación, conservar la cartilla de salud y acudir puntualmente a cada aplicación son acciones sencillas que ofrecen beneficios para toda la vida.

Aunque la vacuna BCG protege contra las formas más graves de tuberculosis en la infancia, no sustituye otras medidas de prevención. Mantener el esquema de vacunación completo y acudir a las revisiones pediátricas es fundamental para cuidar la salud del bebé desde sus primeros días de vida.

¿Qué reacciones pueden presentarse?

Generalmente no requieren tratamiento. La mayoría de los bebés no presenta molestias importantes. Las reacciones más frecuentes son:

Enrojecimiento en el sitio de aplicación.

Pequeña inflamación.

Formación de una ampolla.

Aparición de una costra.

Cicatriz permanente.

¿Cuándo acudir al médico?

El personal médico valorará si la evolución corresponde al proceso normal o si requiere alguna atención adicional. Aunque las complicaciones son poco frecuentes, es recomendable buscar atención médica si se observa:

Fiebre persistente después de la vacunación.

Secreción abundante con mal olor.

Inflamación muy extensa.

Sangrado importante.

Dolor intenso.

Ganglios muy aumentados de tamaño cerca de la axila.

Una lesión que no mejora con el paso de los meses.

¿Cómo cuidar el lugar donde se aplicó?

Después de la vacunación no suelen requerirse cuidados especiales. Se recomienda:

Mantener limpia la zona.

Bañar al bebé normalmente.

No cubrir la lesión con vendas.

No aplicar alcohol, pomadas, cremas ni remedios caseros.

No exprimir la ampolla ni retirar la costra.

Evitar manipular constantemente la lesión.

La herida cicatrizará por sí sola con el paso del tiempo.

¿Sabías que…?

La pequeña cicatriz que deja la vacuna BCG puede tardar varios meses en formarse y es una respuesta normal del organismo. No debe exprimirse ni cubrirse con pomadas o remedios caseros, ya que cicatrizará de manera natural.