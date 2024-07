Vadhir Derbez aún no conoce a Tessa

Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, ya nació, por lo que tanto los Ruffo como los Derbez se reunieron para recibir a la nueva integrante de la familia. El único ausente fue Vadhir que, por cuestiones laborales, aún no conoce a la bebé.

Paola Dalay contó, a través de su cuenta de Instagram, que ya había dado a luz a Tessa. La publicación tuvo lugar unas cuantas horas después de que ella y José Eduardo dieran la bienvenida a su primogénita.

“Bienvenida al mundo, Tessa (30-06-24). 10:44 am nació el amor de nuestras vidas, papá y yo te amamos con todo el corazón”, escribió la joven que, todavía hoy, sigue internada en el hospital.

La llegada de la pequeña ha llenado de amor a las familias Ruffo y Derbez, pues ambas se dieron cita el día en que Tessa nació, así lo reveló Eugenio Derbez en las recientes entrevistas que ha concedido.

El actor, que este fin de semana se convirtió en abuelo por segunda vez, expresó la gran dicha que experimenta por el nacimiento de su nieta y, sobre todo, porque pudo ser testigo de su llegada, pues desde hace meses temía que, por compromisos laborales, no se encontrase en México para acompañar en su hijo en ese momento tan importante.

De hecho, reveló que viajó a nuestro país especialmente para ser parte del acontecimiento. “Qué bendición, me tocó la suerte de estar en México, de estar ahí el día que nació la nena, me tocó en domingo, me pude escapar y llegar a ver a la nena”, detalló.

El que por cuestiones de trabajo no pudo acompañar a su hermano, fue Vadhir, de acuerdo a lo que Eugenio relató para Venga la alegría. “Estaba ahí toda la familia, la de ella (de Victoria Ruffo), estaba toda la familia mía, nada más faltaba Vadhir, que Vadhir está en Colombia filmando”, dijo.

(Este proyecto se trata de Yo no soy Mendoza, una serie de Sony Pictures que el actor de 33 años protagonizará). Finalmente, Eugenio bromeó con el hecho de que el público y los medios estaban más pendientes de su reencuentro con Ruffo que con el nacimiento de la bebé.