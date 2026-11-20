El actor Vadhir Derbez enfrenta un nuevo señalamiento por presunta violación, luego de que se informara sobre una segunda denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con hechos que habrían ocurrido durante un viaje en crucero. De acuerdo con la información difundida, la presunta víctima sería una adolescente de 15 años que habría coincidido con el hijo del actor Eugenio Derbez a bordo de un crucero.

La denuncia habría sido presentada ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), instancia especializada de la FGR.

Hechos

Según reportes, la adolescente señaló en su denuncia que la presunta agresión sexual ocurrió cuando el crucero navegaba en aguas internacionales.

Este nuevo señalamiento sería independiente de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), relacionada con una denuncia por supuesta violación presentada en abril de 2026. El actor y sus abogados no han hecho declaraciones.