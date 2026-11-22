Vadhir Derbez reapareció en redes sociales con un video en el que habló sobre las acusaciones de presunta violación que enfrenta y cuestionó la manera en la que se ha manejado públicamente su caso.

El actor aseguró que no se ha escondido y explicó por qué había decidido guardar silencio; sostuvo que su presunción de inocencia ha sido afectada por los señalamientos y las versiones difundidas en medios y plataformas digitales. “Se ha dicho que me estoy escondiendo. No es así, por eso estoy dando la cara. Me han buscado en un país en el que no vivo, en domicilios donde no resido y eso lo han usado para alimentar esa versión”, expresó.

Guardó silencio

El hijo de Eugenio Derbez explicó que había evitado ofrecer declaraciones públicas por recomendación de sus abogados, pues hablar sobre el asunto podría interferir en el desarrollo del procedimiento legal, sin embargo, consideró necesario fijar su postura ante las versiones que han circulado sobre él. “Mi silencio no significa que acepte lo que se está diciendo de mí”, puntualizó.

El actor también recordó que desde abril denunció públicamente que era víctima de una presunta extorsión y aseguró que ha entregado pruebas sobre las inconsistencias que, desde su perspectiva, existen en las acusaciones; sostuvo que detrás del caso habría una organización dedicada a extorsionar y rechazó que se le relacione con los delitos que se le atribuyen. “Mi presunción de inocencia ha quedado sepultada entre juicios anticipados”, manifestó.

En su mensaje, Vadhir hizo afirmaciones contra personas que, aseguró, trabajan con la modelo que lo denunció, de acuerdo con su versión, algunas estarían relacionadas con actividades delictivas, entre ellas trata de personas y venta de drogas. “Gente que trabaja con esta modelo está vinculada con la trata de personas, venta de drogas, no es la primera vez que hacen esto”, aseveró, sin que estas acusaciones constituyan por sí mismas hechos acreditados.

El actor consideró que, aunque algunas personas en redes sociales creen estar defendiendo a una víctima, en realidad, según su versión, estarían respaldando a personas que se dedican a extorsionar.

Intentaron vender la carpeta

El también cantante relató que, después de negarse a entregar el dinero que presuntamente le exigían, alguien al interior de la Fiscalía habría intentado vender la carpeta de investigación a programas de televisión. Según su relato, cuando esta situación fue descubierta, se habría intentado cambiar la narrativa para señalar a su abogado como alguien coludido y acusarlo de haber comprado el expediente.

Vadhir rechazó esa versión y sostuvo que su defensa tiene derecho a obtener la carpeta mediante los mecanismos legales correspondientes, sin necesidad de pagar por ella. “En lugar de manejar esto como intento de extorsión, han preferido tacharme de agresor sexual perjudicando no solo mi nombre sino también el de mi carrera y todo lo que he construido”, expresó.

Estos señalamientos se suman a las declaraciones que el actor ofreció en entrevista con Ciro Gómez Leyva, donde aseguró que le habían solicitado 350 mil dólares para evitar que saliera a la luz la carpeta del caso, en aquella conversación también criticó la cobertura mediática y dijo estar harto de las especulaciones.

Segundo caso

Durante el video, el actor también se refirió a la información sobre un segundo caso con el que se le ha intentado relacionar, al respecto, aseguró que no ha emitido un posicionamiento porque, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación oficial sobre ese asunto.

Advirtió que, en caso de ser requerido por las autoridades, actuará conforme a los procedimientos legales y ejercerá los recursos que correspondan. “Yo siempre he creído que la justicia y los demás tan delicados como este se tienen que tratar en los juzgados, no en redes”, señaló.

Finalmente, Vadhir reconoció que han sido días complicados para él y su familia, por lo que pidió respeto a su privacidad, también agradeció a las personas que le han mostrado su apoyo, que se han acercado a él y que, dijo, conocen su trayectoria y saben quién es.