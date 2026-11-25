Los abogados de Vadhir Derbez afirman que el actor tuvo una ficha roja de Interpol relacionada con la orden de aprehensión librada en la investigación por presunta violación que sigue la Fiscalía CDMX.

En una entrevista emitida el 23 de noviembre en De primera mano, Enrique González Casanova y Damián Martínez, representantes legales del famoso, sostienen que la carpeta se integró en un plazo inusual y cuestionan las diligencias realizadas por la Fiscalía capitalina. Sus dichos exponen la postura de la defensa y no sustituyen una resolución judicial.

Proceso

La Fiscalía CDMX ha informado que la orden de aprehensión quedó sin efectos por el juicio de amparo, pero sostiene que la carpeta de investigación continúa abierta y que conserva facultades para judicializar el caso mediante citatorio. La institución también afirma que cuenta con datos de prueba sólidos y que Derbez no ha comparecido ante el Ministerio Público.

Durante la entrevista, González Casanova cuestiona la rapidez con la que, según su relato, avanzó la carpeta iniciada por una denuncia de violación. El abogado asegura que se integró una investigación en 20 días, se obtuvo una orden de aprehensión en 22 días y se emitió una alerta internacional dos días después. “Yo te garantizo que si se pide por transparencia cuántas carpetas de investigación se integran en 20 días, en 22 días hay una orden de aprehensión y en 24 días hay una ficha roja de Interpol, son muy pocas”, declara el abogado.

Ante la pregunta sobre si Vadhir Derbez contaba con una alerta internacional, el litigante responde que existió, aunque afirmó que ya no está vigente. “Hubo en su momento. Ya no existe porque está cancelada por la orden de aprehensión”, sostiene.

González Casanova no exhibió durante la entrevista un documento de la Interpol, el número de alerta o una resolución que confirmará su emisión o cancelación. Cabe resaltar que la declaración corresponde a la defensa del actor.

Una ficha roja de Interpol es una solicitud internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona con fines de extradición, entrega o procedimiento legal similar. La emisión o existencia de una alerta no equivale a una sentencia ni determina responsabilidad penal.