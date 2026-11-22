El músico capitalino ha construido una carrera independiente a partir de canciones que combinan letras melancólicas con ritmos bailables. Después de experimentar con el pop, el rock y los sonidos alternativos, el cantante inicia una nueva etapa artística bajo el concepto de mexipop, con el que busca recuperar la esencia del pop latino y conectar con distintas generaciones.

La música de Valdo Rodríguez parte de una contradicción que se ha convertido en su principal sello artístico: hablar de tristeza mientras invita al público a bailar. Con esta fórmula, el cantautor mexicano ha desarrollado una propuesta propia dentro de la escena independiente, en la que las experiencias personales, el desamor y las emociones cotidianas se transforman en canciones de ritmos contagiosos.

Inicios

Originario de la Ciudad de México, Valdo comenzó a acercarse a la música desde muy joven. A los 12 años empezó a estudiar guitarra y a experimentar con diferentes agrupaciones, mientras desarrollaba su interés por la composición. Las influencias musicales de su familia también contribuyeron a definir su identidad: el rock en español, la canción de autor y la salsa formaron parte del entorno sonoro en el que creció.

Aunque su proyecto musical comenzó a tomar forma durante su juventud, fue en 2018 cuando empezó a publicar sus primeras canciones. Un año después presentó su primer álbum de larga duración, No es sobre Val (2019), producción con la que comenzó a abrirse camino en el circuito independiente mexicano.

El lanzamiento le permitió ofrecer sus primeros conciertos y conseguir una respuesta favorable del público. Uno de sus primeros logros fue agotar las localidades de su presentación en el Multiforo 246, un acontecimiento que marcó el comienzo de una etapa de mayor actividad en los escenarios.

El nacimiento del sad bailable

Uno de los elementos que distingue a Valdo Rodríguez es el concepto musical que él mismo denomina “sad bailable”, una propuesta que combina letras melancólicas con arreglos rítmicos pensados para bailar.

La idea surgió de su interés por contar historias a través de las canciones, sin limitarse a un género específico. En sus composiciones conviven el pop, el rock, el trap y los sonidos electrónicos, mientras que las letras exploran sentimientos como la nostalgia, la frustración, el amor y las dificultades de las relaciones personales. Sencillos como “Con quién estés”, “No estás sola”, “Sola esta vez”, “Baby” y “Shanty” ayudaron a consolidar esta identidad musical y a ampliar su audiencia.

En 2022 presentó el EP El bueno, el malo y el triste, un trabajo conceptual integrado por cuatro canciones inéditas: “Perder el control”, “Un Whatsapp”, “Renina” y “Gansito frío”. El proyecto exploró distintas facetas emocionales y estuvo acompañado por una propuesta audiovisual que conectaba las canciones mediante una misma historia.

De compartir escenarios a conquistar el Lunario del Auditorio Nacional

El crecimiento de su carrera también estuvo relacionado con sus presentaciones en vivo y las oportunidades de compartir escenario con agrupaciones y músicos reconocidos de la escena alternativa mexicana.

A lo largo de sus primeros años de trayectoria participó en conciertos junto a Camilo Séptimo, Odisseo, La Gusana Ciega, Los Mesoneros, Technicolor Fabrics, Costera y el músico Javier Blake, entre otros. Estas experiencias le permitieron acercarse a públicos distintos y desarrollar un espectáculo en el que la música, la interpretación y la conexión con los asistentes tienen un papel fundamental.

En 2023 continuó trabajando en nuevas composiciones y presentó “No quiero verte”, sencillo que formaría parte de su siguiente proyecto discográfico, “El día de mi suerte”. Ese mismo año tuvo presentaciones fuera de México, incluida su primera visita a Colombia, a donde llevó su propuesta musical a escenarios de Bogotá y Tunja.

Uno de los momentos más importantes de esta etapa llegó el 9 de febrero de 2024, cuando se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional. Durante aproximadamente dos horas, el cantante recorrió parte de su repertorio.

El concierto representó un paso importante para su proyecto independiente y le permitió llevar al escenario el concepto teatral y musical que había buscado desarrollar desde sus primeras presentaciones.

Un álbum inspirado en historias cotidianas

El 5 de noviembre de 2026 llegó a las plataformas digitales Mexipop Vol. 1, su segundo álbum de estudio, integrado por 12 canciones y publicado a través de Worldwide Records.

La producción representa una declaración de identidad artística. En ella, Valdo recupera influencias del pop latino de distintas generaciones y las combina con historias inspiradas en experiencias personales, encuentros fugaces, relaciones sentimentales, rupturas y situaciones cotidianas.

Uno de los sencillos principales es “Mamona BB”, producido por Christian Jean, integrante de la agrupación Reyno. La canción parte de una escena urbana reconocible: un encuentro inesperado con alguien en el metro que despierta curiosidad, imaginación y emociones.