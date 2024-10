Valeria Marín explota en contra de Marjorie

Las nuevas declaraciones de Marjorie de Sousa causaron las reacciones tanto de Julián Gil como las de su actual pareja y prometida Valeria Marín, pues además de que la actriz venezolana no permite, desde hace años, que su hijo Matías conviva con su padre Julián, ahora declaró que mantiene sola al menor.

Aunque legalmente Marjorie tiene la patria potestad, Julián Gil asegura que sigue pagando la pensión que le fue impuesta por un juez, aunque posiblemente Marjorie no la haya ido a cobrar y por ello asegure que es ella quien se hace cargo de todos los gastos de su hijo.

Sus declaraciones molestaron nuevamente a Gil, quien le pidió en una reciente entrevista que le permitiera convivir con su hijo de siete años, pues dejó de hacerlo casi desde que tenía un año, cuando ambos protagonizaron una guerra jurídica y mediática.

Esperanza

Julián Gil lamentó lo dicho por Marjorie, pero celebró que las pruebas se quedan en internet para que en su momento su hijo Matías pueda saber la verdad. “Le da todo menos un papá, ¿no? Es una lástima escuchar y leer cada declaración, lo bueno es que se queda todo en redes y Mati lo podrá leer y verá que la historia no es la que le cuentan. Amo estas pruebas, gracias, gracias, gracias”, compartió en redes.

En un segundo mensaje volvió a lamentar que Marjorie no permita que él pueda estar con su hijo.

Rompe el silencio

La comentarista y periodista deportiva Valeria Marín, prometida de Julián Gil, rompió el silencio sobre las declaraciones de Marjorie, quien además reclamó al programa El Gordo y la Flaca por supuestamente defender la versión de Julián, a lo que Valeria respondió que no es que la defiendan, sino que es la única que existe, pues ella no ha dado a conocer ninguna versión. “Aquí no hay una victimización de una madre soltera, aquí todo fue una decisión tuya de hacerte cargo tú sola; así lo elegiste. La única víctima aquí es el nene, es lo más grave”, se lee en el inicio del mensaje de Marín, quien hasta el momento se había mantenido al margen de la situación de Gil, pero en esta ocasión no se quedó callada.

“Siempre he sido prudente con el tema porque es muy delicado y tristemente muy normalizado. Y ofrezco una disculpa de antemano porque yo soy solo la pareja. Pero ¡basta ya! Será un caso de nunca acabar. ¿Tiempo al tiempo?, lo que menos hay en esta vida es tiempo. ¿Meter a Dios?, y al rato en Navidad una canción de amor y paz y familia”, reflexionó.

En la parte final de su mensaje le hizo un llamado a Marjorie a recapacitar y retomar el camino correcto por el bien del niño. “Siempre es un buen momento para empezar de nuevo y rectificar los caminos”, considera.