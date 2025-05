Valeria Márquez (14 de febrero de 2002-13 de mayo de 2025) fue una influencer, modelo y empresaria mexicana originaria de Jalisco. Creció en un entorno familiar que, aunque alejado de los reflectores, la apoyó desde temprana edad en sus aspiraciones. Desde niña mostró un fuerte interés por el mundo de la belleza y la moda, desarrollando un estilo propio y una personalidad extrovertida que más adelante serían fundamentales para su proyección pública.

Durante su adolescencia, Valeria evidenció su interés por el modelaje y los certámenes de belleza, participando activamente en concursos locales. En 2021, con apenas 19 años, fue coronada como Miss Rostro, un reconocimiento que aumentó su visibilidad dentro de su comunidad. Pero no se quedó en eso: para ella, la belleza no era solo una cuestión de apariencia, sino una herramienta para conectar, inspirar y generar impacto.

Poco después, comenzó a crear contenido en Tiktok, abordando temas como el cuidado personal, la autoestima y la vida cotidiana. Su autenticidad y estilo cercano le permitieron ganarse rápidamente una comunidad fiel. No era solo una influencer: se convirtió en un referente para muchas jóvenes.

En 2023, dio un paso más al emprender su propio negocio: Blossom The Beauty Lounge, un centro estético ubicado en Zapopan, en Jalisco. Lo diseñó como un espacio no solo para cuidar el cuerpo, sino también para empoderar a las mujeres. Muchas de sus clientas la conocieron a través de redes sociales, y era común verla pasar largas horas en el lugar, creando contenido y realizando transmisiones en vivo.

Márquez contaba con más de 100 mil seguidores en Tiktok y más de 500 mil en Instagram. En ambas plataformas, su contenido giraba en torno a la belleza, con videos que combinaban frases, humor, moda, indirectas y consejos personales. Tras su fallecimiento, su cuenta de Tiktok fue cerrada.

Vida personal

Lejos de los reflectores, Valeria enfrentó situaciones personales complejas. Por medio de sus redes sociales insinuó conflictos con una expareja y llegó a manifestar públicamente su miedo ante posibles represalias. En más de una ocasión, advirtió que, si algo le ocurría a ella o a su familia, ya conocía el origen de la amenaza. En algún momento, compartió evidencias de maltrato, incluyendo capturas de conversaciones con su entonces pareja, quien, en un tono pasivo-agresivo, aparentemente la intimidaba.

Procedimientos estéticos

Durante una transmisión en vivo, la famosa habló abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que se había sometido. Entre estos mencionó un aumento de senos, liposucción, luxación de costillas y lipotransferencias en caderas y glúteos. También reveló haberse hecho una bichectomía. Aunque no mencionó haberse aplicado rellenos o tratamientos faciales con ácido hialurónico, era posible que su rostro también hubiese sido intervenido, ya que con el paso de los años se notaban ciertos cambios.

Deceso

Valeria Márquez se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de Tiktok cuando la tragedia la alcanzó. Según le relató Erika, una trabajadora de su local, un repartidor había llegado con una bolsa de regalo negra adornada con estrellas y flores. Le dijo que el obsequio era costoso y que necesitaban una foto de Valeria recibiéndolo. Poco antes, la modelo había recibido una llamada extraña, aunque al aire intentó restarle importancia diciendo que era “un número equivocado de Coppel”.

Durante la transmisión, y visiblemente inquieta, Valeria comentó entre risas nerviosas: “A lo mejor me iban a matar o algo”. Erika intentó tranquilizarla y le dijo que el hombre quedó en volver en una hora. Aun así, la influencer se veía intranquila; preguntaba con insistencia si el repartidor venía en moto, y no dejaba de mostrar gestos de paranoia y temor. En un momento volvió a dirigirse a sus seguidores y dijo: “¿Me iban a levantar o qué? Me quedé preocupada”.

Decidida a marcharse, comenzó a despedirse del en vivo. Sin embargo, recibió un mensaje de su amiga Vivian de la Torre pidiéndole que esperara porque le había mandado unos regalos y quería ver su cara. En esos instantes, el celular de Valeria empezó a sonar con insistencia: múltiples mensajes y notificaciones parecían buscar a toda costa que siguiera transmitiendo.

Poco después llegaron dos hombres: uno le entregó una bebida de Starbucks, y el otro, un peluche de cerdito rosado. Pese a los obsequios, la sospecha sobre el paquete inicial no se disipó. La famosa tomó otro celular y comenzó a preguntar si alguien conocido lo había enviado. La conversación con Erika continuaba: ella trataba de distraerla con su charla, mientras la modelo preguntaba con inquietud: “¿Parecía repartidor o escolta?”.

Cuando finalmente vio al supuesto repartidor acercarse, comentó: “Ya viene”. Fue entonces cuando lo recibió y apagó el micrófono del en vivo. Instantes después, recibió tres disparos. Uno de estos impactó en la parte superior de su cráneo. Así, la tarde del 13 de mayo del 2025, Valeria Márquez perdió la vida ante decenas de espectadores. La transmisión fue finalizada por una mujer rubia, que varios usuarios identificaron como Erika, su empleada.

Pocas horas después, la cuenta de Tiktok de Valeria fue dada de baja por la aplicación. Las razones del asesinato siguen siendo desconocidas.