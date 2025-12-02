Valle del Potrero, un soplo de aire fresco

A apenas 45 minutos de la Ciudad de México, escondido entre los majestuosos bosques de coníferas del Estado de México, se encuentra uno de los secretos mejor guardados de la zona de La Marquesa: el centro recreativo Valle del Potrero.

Imagínate despertar un sábado por la mañana y decidir que quieres vivir una aventura completa: adrenalina pura deslizándote en tirolesa, la tranquilidad de un paseo a caballo al atardecer, y terminar el día saboreando una trucha fresca mientras contemplas un lago cristalino. Eso es exactamente lo que ofrece Valle del Potrero.

Ubicado en San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, este rincón mágico del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla es mucho más que un simple centro recreativo. Es un lugar donde la naturaleza y la diversión se encuentran para crear experiencias que quedan grabadas en la memoria de toda la familia.

Tirolesa y adrenalina

Si hay algo que no puedes perderte en Valle del Potrero son sus famosas tirolesas. El circuito completo te lleva volando sobre el bosque, conectado por puentes colgantes que parecen sacados de una película de aventuras. Los visitantes hablan de esta experiencia como uno de los imperdibles del parque, y no es para menos. Deslizarte a toda velocidad mientras admiras la vista panorámica del valle es una experiencia que combina perfectamente adrenalina y belleza natural.

Conecta con la naturaleza al ritmo del caballo

Para quienes prefieren un ritmo más pausado, las cabalgatas por praderas y senderos boscosos son la opción ideal. Con un costo aproximado de 220 a 240 pesos por hora, montar a caballo en Valle del Potrero es una forma única de explorar el paisaje mexiquense. Esta actividad es perfecta para todas las edades y te permite conectar verdaderamente con el entorno natural.

Cuatrimotos ydeportes extremos

Los amantes de la velocidad encontrarán en Valle del Potrero el paraíso perfecto. Las pistas para cuatrimotos y motocicletas todo terreno ofrecen recorridos guiados o libres que harán que tu corazón se acelere. Además, el parque cuenta con zonas especiales para gotcha en medio del bosque, donde podrás vivir partidas trepidantes entre amigos.

Tip de experto: Llega temprano para evitar las filas en las actividades más populares, especialmente los fines de semana.

Pesca de trucha

En el centro de Valle del Potrero se encuentra un pequeño lago que es, sin duda, uno de sus mayores atractivos. Aquí puedes disfrutar de relajantes paseos en lancha de remos o pedal, una actividad perfecta para toda la familia. Pero la verdadera joya es la pesca de trucha en los estanques habilitados.

La experiencia es única: pescas tu propia trucha y pagas aproximadamente pesos por kilogramo para que te la preparen al momento. Imagínate el sabor de una trucha fresca, recién salida del agua y preparada con el sazón tradicional mexiquense. Es una combinación entre esparcimiento y gastronomía que define la esencia de Valle del Potrero.

Cómo llegar desdela Ciudad de México

Toma la carretera México-Toluca (autopista 15D) por Constituyentes o Paseo de la Reforma. Aproximadamente en el kilómetro 34 encontrarás la desviación a La Marquesa. Una vez ahí, Valle del Potrero está perfectamente señalizado.

Desde Toluca

Si vienes desde la capital mexiquense, toma la misma autopista 15D pero en dirección contraria (hacia la Ciudad de México). El trayecto es de aproximadamente 30 minutos. Busca la salida hacia La Marquesa antes de llegar al kilómetro 34, y sigue las señalizaciones hacia los valles recreativos. La ventaja de venir desde Toluca es que evitas el tráfico típico de la zona metropolitana.

Si prefieres el transporte público desde cualquiera de las dos ciudades, puedes tomar autobuses de la ruta México-Toluca y bajar en la zona de Paraje o Valle del Potrero, donde encontrarás taxis locales o combis que te llevarán directamente al parque.