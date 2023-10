Valuntonis en aniversario de Esperanza Azteca

Con un concierto ofrecido por el pianista lituano Rokas Valuntonis y la Orquesta Sinfónica del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca, el programa de creación de orquestas y coros infantiles y juveniles homónimo celebra sus primeros 14 años. Una colaboración que se dio, en parte, a través de la Fundación City Music, que tiene un Programa de Artistas del que Valuntonis forma parte desde 2017, y el contacto entre Esperanza Azteca y Susan Chapman, quien fuera presidenta de Anglo Arts, departamento de The Anglo Mexican Foundation.

Chapman ofreció la oportunidad de entrar en contacto con el pianista, además de que no es un secreto el alto nivel de los músicos con los que ella trabaja. Desde Lituania, Valuntonis —paciente y lacónico, vestido de negro, voz grave y profunda— atiende la videollamada y cuenta que aún no ha tenido contacto con los músicos mexicanos que lo van a acompañar, pero se siente entusiasta y emocionado. “Quería venir desde hace mucho tiempo. Es un viaje importante para mí. He podido armar una cantidad importante de los conciertos que daré las próximas semanas, me interesa saber que visitaré varios sitios y varias sedes”, asegura.

Su presentación se enmarca, además, en el 150º aniversario del natalicio de Serguéi Rajmáninov, que se cumplió el 1 de abril y ha sido una de las efemérides musicales más importantes del año a nivel internacional. Con su interpretación del “Concierto para piano n.º 2. Op. 18 en do menor”, del ya citado compositor ruso, Valuntonis autoafirma la importancia que para él ha tenido esta pieza.

“Es uno de los conciertos que me ha acompañado durante más años de carrera. Lo he tocado muchas veces; es una obra especial. Me parece que se trata de una de las composiciones más importantes y bellas de la música de piano y orquesta, y le encuentro, además, muchos temas que la audiencia puede reconocer durante su interpretación y que la vuelven una pieza muy disfrutable para el público”, explica sobre el concierto por el aniversario de Esperanza Azteca, que será en la Sala Nezahualcóyotl, mañana, a las 19:00 horas; la entrada es libre, pero requiere un registro en línea.

Cabe destacar que no es la primera vez que el pianista lituano colabora con orquestas juveniles. De hecho, no solo ha colaborado con orquestas juveniles, sino con proyectos de carácter más amateur —cuenta—, lo cual ha sido una experiencia favorable. “Es algo que me gusta mucho. La calidad de estas orquestas es alta porque sus miembros están interesados en hacer las interpretaciones de forma correcta y, por lo general, son músicos a los que les gusta la exploración y conocer la música más a fondo. Me importa participar con este tipo de orquestas. Me hace sentir bien, es un gran placer. Quiero llegar a México y trabajar con la Orquesta del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca”, abunda.

Dos días después de este concierto, Valuntonis tocará en el Templo de la Compañía de Jesús Oratorio de San Felipe Neri en el Centro de Guanajuato, a las 17:00 horas, como parte de la programación del 51 Festival Internacional Cervantino. Esta presentación es la primera de cuatro más que dará del 27 al 30 de octubre en Celaya, Ciudad de México, León y San Miguel de Allende, respectivamente, en el marco del festival. “Es un programa que yo diseñé, para piano solo. Espero que la gente lo disfrute mucho porque es muy romántico y tiene a varios artistas, entre ellos algunos lituanos porque yo soy de Lituania, y a William Byrd, famoso compositor del Renacimiento, de quien se celebra su aniversario luctuoso número 400. Lo que busco es armar una historia, a través de piezas diferentes, diversas, y que el público la descubra”, detalla.

En el programa también habrá obras de Edvard Grieg, Claude Debussy, Felix Mendelssohn y Frédéric Chopin. Llama la atención que en la página oficial del pianista se menciona que ciertos críticos lo han elogiado por sus devilish performances, algo que él mismo explica: “Siempre me ha gustado mucho el sonido romántico del piano. Me interesa la forma en la que se pueden expresar las piezas. Creo que con diabólico, los críticos se refieren a la libertad y virtuosismo en mi técnica; esto lo publicaron después de un concierto con un programa que estuvo dedicado a Franz Liszt, cuyas obras, como las de Rajmáninov, son fuertes”.

Asimismo, el ganador de concursos como el Queen Morta, el Internacional de Piano de Campillos 2018 (España), el Internacional de Música Societa Umanitaria 2013 (Italia) y el Nórdico de Piano 2010 (Suecia) afirma: “Veo puntos en común entre ambos compositores: los dos eran virtuosos del piano y hay afinidades en la manera en que expresan las emociones a través del piano. Me gusta mucho explorar las diferentes posibilidades que el instrumento me puede dar. Creo que por esa libertad se ha dicho que mis interpretaciones tienen algo diabólico”.

La gira del último año ha llevado al joven músico a diferentes festivales de Europa y América, y lo ha hecho reflexionar sobre cómo el tránsito por países que no conocía y el contacto con su gente son, también, una oportunidad de comprender a fondo el arte y la cultura de las regiones. “Es cuando uno llega a conocer, en verdad la música de un país. En realidad no conozco a fondo la música mexicana. Por eso el viaje me entusiasma. Es una de las cosas que quiero aprender, Es lo que más me emociona de llegar por primera vez a México”, concluye.