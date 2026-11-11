Van Damme alista regreso al cine de acción

De la gloria de Hollywood a protagonizar películas de bajo presupuesto (serie B), el actor y estrella de las artes marciales Jean-Claude Van Damme podría redimir su camino con un filme que le devolvería su lugar entre las grandes figuras del cine de acción.

Mientras Sylvester Stallone se refugió (con buenas críticas) en la serie Tulsa y la estrella asiática Jackie Chan recibió elogios por Operación Sombra, donde alabaron su madurez dentro del género de acción, Jean-Claude volverá a las cintas de artes marciales que lo catapultaron a la fama.

El proyecto está siendo escrito y dirigido por Jeremy Zag, quien le había planteado al actor protagonizar una cinta a su altura, aunque este se negaba a regresar a ese tipo de producciones.

Ambas personalidades se conocieron años atrás y lo que los unía era su amor por las artes marciales, ya que Zag también es practicante.

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Así comenzó a animar a Jean-Claude para participar en una producción de altura. De esta forma, anunciaron oficialmente Katana, thriller de acción ambientado en Japón, donde el protagonista se enfrentará al peligroso mundo de la Yakuza.

Según la sinopsis, Van Damme interpreta a un excampeón mundial de boxeo que ha dejado atrás su pasado violento para dedicarse a la paternidad. Sin embargo, su tranquila existencia se ve truncada cuando su hija es secuestrada por el crimen organizado japonés, lo que lo obliga a regresar al combate para una última misión.

Acción trepidante, artes marciales, narrativa emotiva y mucha intensidad. Eso convenció al actor belga de intentar, una vez más, tocar las estrellas.

El ADN del filme

Katana

2026. El rodaje de Katana está programado para tener lugar en Japón, Francia y Los Ángeles durante los meses de abril, mayo y junio de 2027.

Contacto sangriento

1998. La nueva cinta se inspirará en tres filmes de acción que hicieron época. Una de ellas es este clásico que catapultó a la fama al artemarcialista.

Búsqueda implacable

2008. Con Liam Neeson, la trama cuenta cómo la hija de un exespía es secuestrada por una banda de tráfico de personas en París y sólo tiene unas horas para salvarla. Es parte de la inspiración de Katana.

John Wick

2014. Con Keanu Reeves, marcó un suceso en el cine de acción con escenas y sus coreografías de lucha altamente realistas, que se realizaban en un ambiente gótico y luces neón.

Películas emblemáticas de Jean-Claude Van Damme

Kickboxer”1989. También llamada Contacto Sangriento 2 y con uno de los mejores villanos (Tong Po) este filme consolidó a Van Damme como superestrella del cine de acción de los años 80. Con producción occidental, el filme popularizó el arte marcial tailandés Muay Thai ante una audiencia global.

León: peleador sin ley

1990. Considerado un clásico de culto en la filmografía de Jean-Claude, la cinta combinó el cine de artes marciales de los años 80 con un desarrollo emocional y dramático centrado en la familia, alejándose de las películas de acción y venganza que permeaban en la época.

Soldado universal

1992. Van Damme también dejó su huella en la línea de la ciencia ficción de los años 90. Combinó el cine de acción musculoso, y sin complejos de ese tiempo, con un concepto de ciencia ficción oscura: la resurrección de soldados caídos en Vietnam convertidos en armas vivientes (cyborgs). Además, tuvo como villano al actor Dolph Lundgren.

“Operación casería”

1993. Considerado por muchos como el estado “top” del belga, conjugaba físico y experiencia. La cinta mostró su faceta más salvaje, acrobática y estilizada, con patadas imposibles y escenas de combate cuerpo a cuerpo memorables.

Jcvd

2008. Alejado de las grandes producciones de Hollywood, aceptó estelarizar este filme que lo coloca lejos de ser ese héroe invencible. Aquí se interpreta a sí mismo en una reflexión honesta, melancólica y posmoderna sobre su propia decadencia y fama, lo que le valió elogios de la crítica.