Van Der Beek quería contar su historia

La muerte de James Van Der Beek conmocionó a Hollywood, no solo por tratarse de una de las figuras más queridas de la televisión de finales de los 90, sino porque, con el paso de las horas, se reveló que el actor dejó un importante proyecto inconcluso.

El protagonista de Dawson’s Creek, falleció el 11 de febrero a causa del cáncer colorrectal que padecía, una batalla que el propio histrión estaba documentando por escrito.

De acuerdo con información de Deadline, fuertes cercanas a la familia revelaron que, entre sus proyectos en televisión y el tiempo que pasaba con sus seres queridos, Van Der Beek trabajaba en su autobiografía, pues quería compartir con el mundo su lucha contra la enfermedad y varios aspectos de su vida.

Proyectos

El medio estadounidense también aclaró que, a pesar de que este libro sería el último deseo del actor, se desconoce por completo si es que llegó a terminar su manuscrito; además de que no se ha hablado sobre la posibilidad de publicarlo de manera póstuma.

Mientras esto ocurre, los seguidores del intérprete de Dawson tendrán la oportunidad de verlo en, por última vez, en la pantalla, ya que dejó dos estrenos pendientes.

Uno de etos es la serie Elle, una precuela de Legalmente rubia y en el que da vida a Dean Wilson, la superintendente de la secundaria a la que asiste la joven Woods. Además, formó parte de la cinta The Gates, que se estrenará en marzo próximo.