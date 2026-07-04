Van por “huachicol de libros”

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y a la Fiscalía General de la República (FGR), abrir una investigación en torno a lo que denominaron “huachicol de libros” en México.

Esto se dio después de que El Universal dio a conocer que hasta 19 mil millones de pesos son las ganancias reales de la piratería de libros que opera ya en nuestro país, y en el cual se estima que, de cada 10 ejemplares en venta, cinco son pirata.

Legislador

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, recordó que lo anterior fue detectado por el Centro Mexicano de Protección y Fomento a los Derechos de Autor, junto con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y sostuvo que la piratería de libros se ha convertido en una industria en la que ha incursionado la delincuencia organizada para hacerse de más recursos ilícitos.

El Cempro y la Caniem ha revelado que el “huachicol del libro” está instalado principalmente en bodegas del Zócalo, Iztapalapa, Ciudad Neza y Naucalpan. “Donde hay centros de almacenamiento y de distribución, el cual alcanza a puntos de venta clandestina como en Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, que además son uno de los puntos de mercado más influyentes del crimen. Cabe destacar que, en México, la piratería ha tenido un incremento de 15 % a 20 % en los últimos años”, indicaron.