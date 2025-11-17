Vandalizan exposición de Día de Muertos

Tres de las fotografías, de la autoría de Fermín Guzmán, de la exposición Día de Muertos, una celebración de la vida, que se exhibe en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, fueron vandalizadas.

Las piezas de Guzmán fueron manchadas con chapopote y les adhirieron pedazos de periódico. La más afectada fue una en la que se aprecia a una persona disfrazada de un diablo rojo y con una máscara con cuernos amarillos, señala en un comunicado Trilce Ediciones. “Las fotografías dañadas, en las que se ve a personas ataviadas y con máscaras, corresponden a la Danza de los Diablos, una tradición que mantienen comunidades afromexicanas de Oaxaca y de Guerrero. En ese baile, originado durante el Virreinato, se escenifica un enfrentamiento entre moros y cristianos”, afirman la editorial sobre las imágenes de la exposición que está basada en el libro “02.11. Día de Muertos. Una celebración de la vida y la muerte”.

La muestra en las rejas de Chapultepec, que fue vandalizada, fue inaugurada el 9 de octubre y estará abierta hasta el próximo domingo, 16 de noviembre.