Vanessa Arias denuncia violencia

“Yo estoy sufriendo violencia psicológica”, fue lo que dijo la actriz mexicana Vanessa Arias dentro de la sala de nominación en La casa de los famosos, de Telemundo, después levantó una mano con la palma hacia afuera y se retiró. Este gesto está dividiendo opiniones en redes sociales, ya que es una señal de auxilio.

Por su parte, “La Jefa” le explicaba a Vanessa la necesidad de que todos los habitantes de su casa dejaran de tener conductas violentas; el ambiente de ataques aumentó tras la salida de Sergio Mayer.

Piden mesura

“El nivel de violencia debe y tiene que bajar, no quiero escuchar nada, solo quiero saber si está claro”, dijo la voz de “La Jefa”, mientras Vanessa estaba sentada en la sala de nominación.

Antes de su nominación, Vanessa dijo: “Porque el ‘bullying’ no es un juego, y menos entre mujeres”, para después mencionar a sus tres nominadas: Caely, Curvy y Celinee. Posteriormente, levantó la mano con la palma extendida y salió de la habitación.

En redes, muchos la tacharon de “ridícula2 y la invitaron a salir. “Vanessa dice que está sufriendo violencia dentro de la casa. La pregunta es por qué no pide su salida, si está siendo violentada”. “Por qué no se sale, no está obligada a estar ahí, que no se compare con las víctimas que sí están sufriendo, usar eso no fue correcto”, se lee entre las reacciones a las historias de Instagram del reality.