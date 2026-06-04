Vanessa Bauche salta a la pista

Vanessa Bauche reconoce que hay proyectos que marcan carreras, y para ella uno de esos trabajos llegó con Amores perros (2000). Y aunque ha tenido varias glorias después de filmar la ópera prima de Alejandro González Iñárritu, sí ve un guiño de su experiencia en Lupita, su personaje en la serie Circo Gómez, que se estrena el 5 de junio por Vix.

En la animación, sobre una familia que intenta sobrevivir con un circo heredado por sus antepasados, da vida a una exactriz de telenovela que vive de esa vieja gloria. “Lo gocé mucho porque obviamente te proyectas. Me acordé de ‘Amores perros’ y dije ‘ésta me la están aventando’”, dice bromista la actriz. “Me dio mucha risa y ternura, además, porque si nos analizamos, muchos alimentamos sueños que a lo mejor no son tan realistas, pero que nos sirven para seguir avanzando, como a ella y su familia”, añade.

Cumpliendo expectativas

Para ella, este proyecto cumple su deseo de hacer doblaje y le alegra que sea con una animación hecha por mexicanos, la cual sigue la línea de La familia de barrio y Huevocartoon, con un humor ácido y cotidiano. “El nivel de humor irreverente y los niveles de lectura que plantea la serie son muy refrescantes, y los talentos que hay en las voces son maravillosos”, explica Bauche.

La familia Gómez está conformada por Filiberto (Eugenio Derbez) y Lupita (Bauche), los padres; sus dos hijos, Vicky (Diana Bovio) y Refugio; además de “Lobito” (Omar Chaparro), quienes sostienen como pueden el circo entre presentaciones fallidas, artistas caóticos y problemas que exhiben sus diferencias sin romper el lazo familiar. “Tiene que ver con valores de la familia, con saber aceptarnos con nuestras diferencias y conflictos, pero siempre con amor”, apunta.