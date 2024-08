¿Vanessa Claudio es clienta de Tinder?

Vanessa Claudio, conductora de La Academia, reveló en una reciente entrevista para el programa Venga la alegría que está disfrutando de su soltería y no está desesperada por encontrar a alguien.

A pesar de su felicidad en su estado actual, Claudio admitió que ha comenzado a usar aplicaciones de citas, influenciada por algunas amigas: “Mis amigas me hicieron bajar una ‘app’, solo que no he pagado la inscripción porque me da una flojera bárbara”.

Claudio comentó que enfrentó problemas debido a que la aplicación es internacional: “Pues ahí está. La bajé. Te digo, la trate de pagar, pero algo pasó con el pago que la tarjeta como era una aplicación muy internacional, pues nada, es el destino, no quiere que entre en la aplicación”.

Claudio también reflexionó sobre la percepción social de la soltería, diciendo: “Por eso digo que la sociedad tiene un problema muy grande cuando te da muchos cumplidos, ¿pero por qué estás soltera? Porque tiene que haber algo más conmigo, mira cómo es la gente que piensa que, si no tienes una persona a tu lado, hay algo mal contigo. Yo simplemente reconozco mi valor y no hay nada a quien yo quiera darle mi corazón”.

Vanessa también expresó su deseo de que el amor llegue de una manera más tradicional: “Yo siento que a veces el hombre de mi vida tiene que llegar a la puerta de mi casa y tocarme la puerta y decirme ‘soy yo’. Me da flojera, ¿verdad? Me gusta a la antigüita”.