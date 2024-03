Vanessa Claudio se quiebra por un ex

Vanessa Claudio abrió su corazón en el podcast de Ingrid Coronado, donde habló sobre la “tragicomedia” de su vida en torno a sus relaciones.

Al referirse a su noviazgo con el actor Israel Amezcua, con quien duró dos años, se quebró al aceptar que él la terminó por su fama y porque él no se sentía a la altura de la puertorriqueña. “Me da sentimiento porque hoy él está feliz... Nos teníamos que dejar para que él encontrara su otra mitad; lloro, pero me alegra”, indicó Vanessa al recalcar que hoy su exnovio ya está casado y tiene una hija.

La modelo también confesó que otro amor la marcó, pero de forma negativa: “Me violentó físicamente y yo lo denuncié. Él era el maestro de la mentira, fue lo peor que me pasó… Me engañó, me fue infiel”.

Claudio no quiso revelar el nombre, pero aseguró que no se trataba de Carlos Arenas, con quien vivió otra tóxica relación. Hoy, Vanessa asegura estar cómoda con su soltería.