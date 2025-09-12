Vania cumplió 4 años

﻿﻿
Septiembre 12 del 2025
Una tarde muy alegre disfrutó Vania con motivo de su cumpleaños número cuatro. La temática que eligió fue Lilo y Stitch, lo que encantó a todos los invitados. Familiares y amiguitos la acompañaron para vivir momentos llenos de diversión, participando en las diferentes dinámicas que organizó la animadora, bailando y jugando con entusiasmo. Posteriormente, rompieron las piñatas y entonaron “Las mañanitas” en honor de la pequeña festejada, quien estuvo más que feliz en su día

