Vargas Llosa, eje de congreso en Perú

El lenguaje claro, el mestizaje y la inteligencia artificial son los ejes que analizará el X Congreso de la Lengua Española en Arequipa, Perú, que culminará el próximo viernes, teniendo a Vargas Llosa como protagonista, razón por la cual dos de los eventos culturales destacados son alrededor del premio Nobel de Literatura 2010: la presentación del Diccionario Vargas Llosa y la reinauguración de la Casa Museo Mario Vargas Llosa con la entrega de un legado in memoriam a la Caja de las Letras del Cervantes y se develará una placa de la Real Academia Española. En ambos actos estarán presentes la fotógrafa e hija del escritor, Morgana Vargas Llosa; y el cineasta Luis Llosa Urquidi.

El congreso será inaugurado por el rey Felipe VI, quien presidirá la sesión solemne el 15 de octubre, junto con un alto representante de la República del Perú, aún por determinar, debido a la alternancia que se ha dado en el gobierno peruano y que enmarca esta edición del encuentro que también abordará el tema de las fake news y los populismos.

En entrevista, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia de la Lengua Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, asegura que la inteligencia artificial es algo que viene preocupando a las academias durante los últimos años.

“Nos interesa mucho que la inteligencia artificial, que maneja muchos recursos lingüísticos ya para los traductores, para sistemas de corrección lingüística, incluso muchas máquinas parlantes que se comunican con nosotros mediante la voz, que usen el idioma correctamente. Nos ha preocupado que no se inventen los fabricantes de las máquinas hablantes una lengua propia, un dialecto y contribuyan a fragmentarla”, refirió.