Variada oferta de talleres en el ITAC

“Es momento de crear, aprender y expresarte”. Con estas palabras el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) invita a ser a parte de los talleres que se impartirán en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero durante el periodo enero-junio 2026.

Precisaron que el inicio de clases será este lunes 19 de enero, por lo que las inscripciones aún están abiertas. Algunas de las opciones son Ajedrez, que será impartido por Erick Fabián Galindo; Arte Terapia para Mujeres y Comunidad LGTB, con Karla Gómez de la Cruz; Arte Terapia Infantil, con Ana Inés García Muñoa; Ballet Clásico, con la maestra Sofía Corzo Rivera, Creación Literaria, con el maestro Rolman Josué Constantino; Creaciones con Porcelana Fría, con Christopher Ulises Meza Avendaño; Canto y Coro, por Diego Alejandro Lerma; Crochet, con Aidé Vázquez, y Danzón, con Guadalupe de Jesús Cabrera González.

A estas se suman Dibujo y Acuarela, con Tonanzin Anael Leonor; Danza Contemporánea, con Stephanie Soledad; Introducción a las Técnicas de Dibujo, por Dan Luviano; Danzas Polinesias, con Sofía del Carmen Pérez; Danza Folclórica, de la mano de Gema Guadalupe Sánchez; Fotografía Digital, de Ometheotl Cruz; Guitarra, con Irving Rangel Roque; Grabado en Linóleo, con Santiago Reyes; Ilustración Experimental, de Keny Pozo, e Inglés básico, junto a Héctor Molina.

Asimismo, estarán ofertando talleres de Juegos de Mesa para Adultos, por Erik Fabián; Marimba, con Luis Augusto Rojas; Lengua de Señas Mexicanas, con Sofía del Carmen; Salud Mental Adolescentes, con David Moreno; Teatro, con Susana Téllez; Video y Cinematografía, de Héctor Molina, y Violín, con Beatriz Eugenia Domínguez de la Fuente.

Atención personalizada

Los detalles pueden consultarse de manera particular con cada tallerista, cuyo teléfono se encuentra publicado en el cartel oficial, o bien pueden acercarse a la casa de la cultura Luis Alaminos, ubicada en la 1ª Poniente, esquina con 2ª Norte, en el barrio Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Con estas acciones, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, que forma parte Ayuntamiento capitalino, invita a descubrir el talento de las personas y a formar parte de esta comunidad creativa.