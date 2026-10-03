Vaticinan que Digger no tendrá alcance

Este jueves llegó a los cines Digger, la octava película de Alejandro González Iñárritu, y para algunos sitios especializados en cine, como es el caso de Variety, se inclina a lo “pretencioso”, adjetivo con la que también fue descrita su última cinta, Bardo y, esa complejidad narrativa, es lo que ha llevado a conjeturar a autores de Variety que, el filme no triunfará en taquilla.

Desde que medios de comunicación han tenido acceso a Digger, la película de G. Iñáttirtu, de dos horas y ocho minutos, el sitio especializado en cine, a través de los críticos que escriben para ella, no han tenido más que señalamientos inquisitivos al más reciente trabajo del cineasta mexicano.

Owen Gleiberman, uno de sus críticos -con una experiencia de más de 20 años- señaló la película como “pretensiosa” y la actuación de Tom Cruise, quien la protagoniza, como “sobreactuada”.

Argumento

Para el experto en cine, el mensaje de Digger no solo exhorta a la o al expectador a concienciar acerca del cambio climático, sino que se inclina, provocativamente, caricaturizando a la “arrogancia estadounidense”.

Entendimiento

Ese no es el único comentario crítico de la revista, se ha referido también al poco entendimiento que -considera- que la narrativa de Digger puede causar en la audiencia; Gleiberman señala: “no estoy seguro de que ‘Digger’ vaya a conectar con el público, porque es demasiado pretenciosa, demasiado grandilocuente”.

En ese sentido, un nuevo artículo, en esta ocasión firmado por el crítico Ryan Gajewski, vaticina que, por la complejidad de su argumento Digger podría atraer a una audiencia reducida, especialmente, en comparación con los 125 millones de dólares invertidos en su realización.