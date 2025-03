Joanna Vega-Biestro denunció en Sale el sol que ha sido víctima de amenazas de muerte y mensajes violentos, por lo que culpa a Crista Montes y Adrián Marcelo de incentivar esta violencia hacia ella.

Después de un largo mensaje que publicó en redes sociales la mamá de Gala Montes, en el que se defiende de todos los que la han criticado, Joanna Vega-Biestro expresó que ella no está obligada a demostrar nada de lo que ha dicho en sus entrevistas. “A usted sí le gusta insultar a la gente. Usted sí me ha insultado. Habla de que le desean la muerte, perdóneme, déjeme leer lo que me mandan desde que me mencionaron: ‘Deja de hablar porque ya te tenemos ubicada’. ‘Hoy te mueres’. ‘Te estamos siguiendo’. ‘Pronto conocerás el dolor’. ‘Ojalá se muera todo lo que tiene que ver contigo’. ‘Pobre perra, ya te ganaste una fiesta’”, compartió la conductora.

La periodista señaló que su única intención fue señalar las incoherencias en las declaraciones de Crista y subrayó que no ha mentido, pues todo lo que ha dicho ha sido con base en declaraciones públicas.

Al mismo tiempo, Joanna condenó que haya aceptado la entrevista con Adrián Marcelo solo porque le ofreció una gran suma de dinero: 500 mil pesos.