Vende derechos de su catálogo

Britney Spears firmó un nuevo contrato en su carrera, pero no se trata de su regreso a los escenarios, como tanto se ha especulado, sino de la venta de los derechos de su música.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la llamada “Princesa del Pop” vendió parte de su catálogo musical a Primary Wave, una editorial especializada en la gestión de derechos.

Según el portal estadounidense, quien tuvo acceso a los documentos legales, el acuerdo se firmó el pasado 30 de diciembre y fue negociado por el representante de Spears, Cade Hudson. Aunque el monto de la operación no fue dado a conocer, fuentes citadas por el medio describieron el trato como un “acuerdo histórico”, comparable al que ocurrió en 2022, cuando Justin Bieber cedió los derechos de su música por casi 200 millones de dólares.

En los documentos se señala que la venta incluye varios temas que la consolidaron como un ícono del pop y entre los que destacan: “(You drive me) Crazy”, “Baby one more time”, “Oops!... I did it again”, “Toxic”, “Gimme more”, “Stronger”, “Lucky”, “Circus”, “Everytime”, “Womanizer” y “Till the world ends”.

En paz consigo misma

Las mismas fuentes también afirmaron que la cantante se encuentra satisfecha más que satisfecha con esta decisión, tanto así que, una vez que se cerró el trato, y se tomó tiempo para celebrarlo con sus hijos. Aunque, a principios de enero, Spears hizo públicos sus deseos de retomar su carrera, este contrato no incluye nuevos lanzamientos ni planes de regreso a los escenarios.

Con esta operación, la intérprete de “Sometimes” se une a la lista de artistas que han optado por vender total o parcialmente su música, y en la que se encuentran nombres como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, Kiss, Sting, Phil Collins y Stevie Nicks.