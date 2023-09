Katy Perry vendió sus derechos musicales a Litmus Music, respaldada por Carlyle, por la cantidad de 225 millones de dólares. Con la venta, su patrimonio neto aumenta a aproximadamente 340 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mujeres más ricas de EU.

Perry vendió sus participaciones en regalías de grabaciones maestras y derechos de publicación de los cinco álbumes que lanzó de 2008 a 2020, One Of The Boys, Teenage Dream, PRISM, Witness y Smile, según Billboard y Variety.

Litmus, fundada en agosto de 2022 por los veteranos de la industria musical Hank Forsyth y Dan McCarroll, con 500 millones de dólares del Grupo Carlyle, no ha perdido el tiempo comprando derechos musicales. En agosto, Litmus compró el catálogo de la estrella country Keith Urban y, en junio, el productor musical Benny Bianco vendió los derechos de sus éxitos, que incluyen canciones de famosos como Rihanna, Justin Bieber y Camila Cabello.

Los representantes de Litmus Music se negaron a comentar con Forbes sobre los detalles de la venta de Perry. La transacción es una de las mayores ventas de música de 2023.

Regalías

En enero, el rapero Dr. Dre supuestamente vendió una parte de sus regalías de álbumes en solitario, su trabajo con NWA y otras fuentes de ingresos por más de 200 millones de dólares. Justin Bieber también vendió sus derechos.