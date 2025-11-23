Venden propiedad de Andrés García

Tras las devastaciones de los huracanes Otis y John, “el paraíso” de Andrés García, la casa de Acapulco del actor ya tiene pintado en sus afueras un cartel de “se vende”, por lo que sugieren que su familia, después de más de dos años de su muerte, tomó la decisión de desprenderse de la propiedad.

En Todo para la mujer, Ernesto Buitrón dio a conocer que, durante su visita a la casa de don Andrés, no solo se percató de la situación de abandono en que se encuentra el terreno, sino del letrero que hay en la entrada del domicilio, el cual sugeriría que se encuentra a la venta. Sin embargo, ninguno de sus hijos; Andrés Jr. y Leonardo, ni su hermana Sara, como tampoco su viuda, Margarita Portillo, han confirmado o aclarado esta información.

El deterioro de la propiedad tuvo lugar con los últimos siniestros que han azotado al puerto de Acapulco.