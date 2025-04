Temas como “Boom boom boom” y “We like to party” son emblemáticos del eurodance, ritmo que dominó las pistas en los 90.

Pocos imaginaron que más de dos décadas después estos seguirían sonando y conquistando nuevas generaciones. Estos himnos fueron interpretados por los Vengaboys, agrupación neerlandesa que vuelve a México como headliner del festival Love Dance, evento que celebra la diversidad y la inclusión.

El vínculo de Vengaboys con el público mexicano es especial, algo que Denise Post-Van Rijswijk, una de las cantantes del grupo, siente en cada presentación. “Nuestra música ha acompañado a muchas personas en momentos difíciles, siempre con esa energía festiva que nos caracteriza. Nos cuentan sus historias, nos esperan frente a los hoteles, y lo sentimos cuando estamos en el escenario. Estamos emocionados de regresar y compartir nuevamente esa energía con ellos”, dice en entrevista.

La historia de Vengaboys comenzó en la ciudad de Rotterdam, en 1997 dirigidos por los productores Wessel van Diepen y Dennis van den Driesschen (conocidos como Danski & Delmundo). Sus primeros éxitos “Parada de tettas” y “Up and down” les dieron reconocimiento local, pero con “We like to party” lograron conquistar el mercado internacional.

“Si hubiéramos tenido Spotify en nuestros inicios, habría sido nuestra canción más reproducida. Nunca imaginamos que, 27 años después, seguiríamos tocando en México y viendo a niños disfrutando nuestra música. ¡Es asombroso!”, comenta Robin Pors.