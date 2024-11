La película Venom: el último baile, que llegó a cines el pasado 24 de octubre, cerró su trilogía, prometiendo más acción y sorpresas en esta continuación del universo de Marvel.

Kelly Marcel, quien debuta como directora de la última entrega de Venom recuerda una de las decisiones que tomaron sobre el personaje para la última cinta de la saga: “Llevémoslo a México, y empieza justo donde los dejamos... Al final de la parte dos, Venom quería ir a la playa, tomar unas vacaciones, sentir la arena bajo sus pies y el viento en su... ¿cabello? Que no tiene, ja”.

Aunque es la primera vez que Kelly se pone detrás de la cámara, ya había escrito las dos entregas anteriores, y estaba familiarizada con el trabajo visual que requieren estas películas. Durante una entrevista reconoció que dirigir fue un desafío, especialmente porque la película dependía en gran medida de los personajes y su desarrollo: “Creo que es un final muy satisfactorio y emocional. Amamos a los fans y, por supuesto, queríamos complacer a todos los que aman a ‘Venom’. Pero también queríamos cerrar la historia de una manera elegante, como sentimos que debía ser. Al final, nos sentimos en paz al decir adiós”, dijo la exactriz británica.

Eddie Brock y Venom decidieron tomarse unas vacaciones en México, pero su visita no fue tan tranquila como esperaban. En Venom: el último baile, el dúo aparece en nuestro país y se enfrenta a nuevos enemigos, terrestres y extraterrestres, mientras intentan huir de sus propios mundos. Con esta película se cierra la trilogía que inició en 2018. “Hay gran libertad para Eddie y Venom al cruzar la frontera y llegar a un país tan hermoso, lleno de cultura, comida increíble y música. Es un lugar donde sienten que pueden esconderse y ser libres. Esa fue una de las razones principales por las que queríamos que estuvieran en México. Aunque... no quiero spoilear, pero incluso aquí los encuentran y no logran ser completamente libres”, comentó Tom Hardy.

El amor del actor británico por México se refleja en sus palabras, y en la elección de ambientar parte de esta cinta en nuestro país