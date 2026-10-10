Ventilan el lado oscuro de detectives

En las tradicionales series policiacas y de thriller es normal que pongan a los investigadores como personas fuertes y duros en su comportamiento y estilo de vida, pero Lotería del crimen ha optado por darle un sesgo contrario a lo que será su nueva temporada.

Durante la quinta entrega, que se estrenará el próximo lunes por Azteca 7, los integrantes de Unidad de Investigación Criminal (UNIC) transitarán por pasajes oscuros de su vida y que irán impactando en los demás.

La UNIC es el equipo de detectives especializado en combatir casos especiales, como el de un hombre que gusta de poner bombas (Ramón Medina), al que intentarán frenar en el primer episodio. “Ahora al personaje le sucede algo tremendo y lo afecta mental y espiritualmente y eso lo lleva a pelearse con el equipo, es la primera vez que lo vamos a ver distanciado del personaje de Sara Maldonado y se va a profundizar”, adelanta Claudio Lafarga, quien da vida a Bruno, el estratégico del grupo.

El primer atisbo a que algo no está bien se verá desde el primer capítulo, porque por ejemplo el personaje del detective Mora (Cuauhtli Jiménez) se enerva de la nada. “Va a evolucionar a que vamos a ver que hay algo en cuanto a salud mental, pero dentro del contexto que todo están siendo perseguidos y poniendo su vida en riesgo. Todo eso lo va a llevar a un punto interesante, cada uno tendrá situaciones personales”, bosqueja Jiménez.

La nueva temporada de Lotería del crimen, dirigida completamente por Carlos Carrera (El crimen del padre Amaro), es una idea que nació en la mente Adrián Ortega Echegollén, director general de Contenidos de TV Azteca. “La idea es que diera historia del bien y el mal en México. Yo veía que los detectives aquí no existen, y simplemente era darles vida. La quinta temporada ahora es más profunda y con más complejidad en sus personajes”, comenta el ejecutivo.

Todos los episodios tendrán muchas escenas de acción, lo que hizo más ambicioso el plan de trabajo liderado por Carrera. “La intriga, el suspenso, es algo que ya es identificado, y a la gente le gusta esta sensación de acompañar la solución de crímenes y, en este caso, creo también por la idiosincrasia mexicana, ahora tendrán su propia historia y drama”, apunta Carrera.

El caso quizá más evolutivo será el de Gigi (Alejandro Herrera) la chica que maneja la web y la tecnología como nadie, que cuando inició era una chica dulce y ha dado un giro a la madurez. “Ahora habrá amores y romances y será parte de algo que todas las mujeres vivimos, que es una violencia y que no tiene nada que ver (como víctima) con la inteligencia o el nivel de estudios”, adelanta Herrera.