Venturina recibe homenaje

El Club de Leones Tuxtla, A. C., otorgó un merecido reconocimiento a doña Venturina por su destacada trayectoria leonística y su valiosa labor como socia fundadora de esta institución. Su compromiso, su liderazgo y su vocación de servicio la han consolidado como una figura ejemplar. Durante el homenaje se exaltó su legado como la socia más longeva, así como su firme apego a los principios del leonismo, guiando con disciplina y entrega a las nuevas generaciones.

Socios e invitados especiales se dieron cita para celebrar una vida dedicada al servicio y al fortalecimiento de esta organización