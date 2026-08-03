Verano especial en Fábrica de Pólvora

La Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), a través del Pabellón de Cultura Comunitaria y la Ex Fábrica de Pólvora, presenta durante agosto una programación especial de verano con actividades gratuitas para infancias, juventudes, familias y público en general.

Ubicados en las secciones Segunda y Cuarta del Bosque de Chapultepec, respectivamente, ambos espacios buscan generar una oferta cultural gratuita en el poniente de la Ciudad de México, que contribuya al ejercicio del derecho a la cultura y a la convivencia en un ambiente de paz, mediante la articulación de programas y proyectos de distintas áreas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Colaboración

La programación se presenta en colaboración con la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces, el Centro Nacional de las Artes (Cenart), mediante El Cenart Sale a la Calle; el centro cultural Helénico, a través de Helénico Abierto; el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación); el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM); el Instituto de la Juventud (Injuve); la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), así como organizaciones culturales.

En el Pabellón de Cultura Comunitaria, la jornada cultural Por las Juventudes se llevará a cabo el 15 de agosto, a las 12:00 horas, con entrada libre. Esta acción se enmarca en el Día Internacional de la Juventud y ofrecerá teatro, talleres participativos y música en vivo, en colaboración con Helénico Abierto. El programa contempla El Gran Teatro del Mundo, Islas Creativas y la presentación musical de Rumba San Feroz.

En la Ex Fábrica de Pólvora, el programa Juventudes que Imaginan se desarrollará el 12 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas. La jornada dirigida a juventudes con talleres, actividades circenses, teatro, artes gráficas y espacios de encuentro para promover la creatividad, la participación y el acceso a información y servicios en un ambiente seguro. Participan Alas y Raíces, Sedema, Injuve, Sistema Creación, VIHve Libre y el centro cultural Helénico.