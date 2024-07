Verónica Castro da detalles acerca de las dos operaciones a la que fue sometida la semana pasada, pues a pesar de que salió del hospital el mismo día, asegura que sigue muy adolorida, aunque ya se encuentra tomando una serie de medicamentos y ejecutando ejercicios de hombros y brazo para recuperarse prontamente; lo único que le ha hecho falta es la presencia de su hijo Cristian, que no se ha hecho presente desde que fue dada de alta.

La actriz sostuvo una llamada telefónica con el programa Ventaneando, a través de la que dio a conocer que fue un dolor de hombro lo que la llevó a visitar el hospital, sin embargo, destacó que no se dio cuenta del movimiento o el momento en que se lesionó. “Hubo un dolor que tenía yo, medio raro en el hombro, a lo mejor un movimiento que hice y no me di cuenta”, consideró.

Los especialistas le dijeron a la Vero que debido a la complejidad fisiológica del hombro, compuesto por una serie de ligamentos, articulares y pequeños huesos, era necesario operar su lesión. También expresó que la lesión fue asociada a la caída de un camello que sufrió hace más de dos décadas, pues la lesión que atravesó fue tan fuerte, que es una condición que seguirá causándole consecuencias colaterales. “Sí, tiene que ver todo con el jalón del elefante obviamente, cuando te pasó algo tan fuerte, tan grave… Y la edad que no ayuda nada”, destacó.

Castro fue sometida a dos intervenciones en un mismo día; por la mañana hicieron algunos ajustes en la zona cervical y, por la tarde, trataron su hombro.