Vero Castro lleva amor al Pride

Con un mensaje de amor y respeto, la actriz y cantante Verónica Castro asistió a la cita que tenía con el Pride 2026, donde celebró con sus fans y fue coronada como Reina de los Corazones de la comunidad LGBTTTIQ+, distinción que recibió como un honor.

La fiesta llevaba ya un par de horas en su sede alterna, a un costado del Palacio de Bellas Artes, cuando se anunció el momento de coronar a la reina de este año. En la pantalla principal se proyectó una semblanza de la invitada de honor.

Acto seguido, Angelo Diep, presidente del comité organizador del Pride 2026, presentó a Verónica Castro, quien subió al escenario sonriente, con su rizada melena y un vestuario lleno de color, acorde con la celebración del orgullo. Emocionada, agradeció que la eligieran para representar a la comunidad. “Pocos pueden compartir el amor como nosotros lo hacemos el día de hoy, con la comunidad LGBTTTIQ+. En esta ocasión tan especial yo quiero pedir respeto, porque todos merecen respeto, sobre todo los de la comunidad”, dijo Verónica Castro, casi a gritos, ante el público.

En su discurso pidió aceptación y cariño para cada integrante de la comunidad. Recalcó que son mexicanos, que forman parte de la familia y que por eso deben ser respetados.