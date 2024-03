Verónica Castro borró de sus plataformas sociales las fotografías que había compartido con su exnuera Mariela Sánchez, una de ellas posando en familia y otras en la Basílica de Guadalupe.

Con estas fotos, la famosa daba por hecho que aprobaba la relación con la cordobesa y ahora deja claro que no quiere saber de su nuera, ya que salió mal con su hijo. Aunque la Vero no ha dado ninguna declaración sobre el rompimiento con Cristian Castro, Mariela Sánchez, a su llegada a Argentina, reveló a Ventaneando que su rompimiento no tuvo que ver con la actriz y, de hecho, habló maravillas de ella.

“Excelente mujer, muy respetuosa. Es bárbara ella”, expresó, sin dar más detalles sobre la ruptura.