Felicia Mercado decidió ponerle un alto a Verónica Castro y negó que de su parte exista una rivalidad con la actriz, después de que esta contara en una entrevista que sus diferencias surgieron hace años.

Aunque ha trascendido que el problema entre las famosas se detonó después de que corriera un rumor de que Mercado tuvo una relación con Enrique Niembro, padre de Michel, el segundo hijo de Verónica Castro, Felicia asegura que esto nunca pasó. “Que me traía ganas, no sé por qué. Primero, pues ya son muchos años. Ya déjalo pasar, ya suéltalo, ya desengánchate de algo que nunca pasó”, respondió en la entrevista concedida al programa Hoy.

Sobre los rumores de su presunto romance con el ex de la intérprete, Mercado reiteró que esto nunca fue cierto. Y a pesar de que Verónica aseguró que esta situación que sucedió en el set no la ha olvidado y a Felicia le funcionó muy bien, por su parte, Mercado mejor la invitó a no volver a hablar del tema.