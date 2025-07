Verónica Castro descarta bioserie

A Verónica Castro no le interesa subirse a la tendencia de las bioseries, a pesar del fenómeno que lograron producciones como Chespirito: Sin querer queriendo y Luis Miguel: la serie.

Durante una entrevista, la actriz y cantante fue directa y habló sobre la posibilidad de contar su historia en una serie biográfica. “La verdad, no. Yo creo que la gente conoce muy bien mi vida. He ido paso a paso con ellos: desde cómo comencé, mis hijos, mis caídas, mis levantadas, mis éxitos, mis fracasos. Sería muy repetitivo. Tal vez habría cosas que la gente no conoce, todo lo que implicaba ese trabajo, pero siento que eso de las bioseries ya pasó de moda”, dijo Verónica.

Fenómeno

Desde 2016, con el estreno de Hasta que te conocí, basada en la vida de Juan Gabriel, la popularidad de las series inspiradas en la vida de celebridades se multiplicó en diversas plataformas de streaming y canales de televisión.

Historias como las de Luis Miguel, Vicente Fernández, Gloria Trevi o, más recientemente, Chespirito, llamaron la atención del público, alimentando el morbo y la nostalgia.

Sin embargo, para la actriz de Los ricos también lloran señaló que ese tipo de relatos ya no tienen el mismo impacto. La artista, que ha sido una figura pública desde los años 70, considera que su vida ha sido lo suficientemente expuesta como para no requerir una dramatización.

Además, Verónica Castro subraya que muchos de los aspectos más importantes de su trayectoria ya fueron compartidos directamente con su audiencia a lo largo de décadas de trabajo en televisión y medios.

Con 58 años de trayectoria artística y su vida pública, la famosa reafirmó que no tiene interés en sumarse a la moda de las bioseries que son un éxito en plataformas como HBO Max, Netflix y Disney Plus, entre otras.