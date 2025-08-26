Verónica Echegui muere a los 42 años

La actriz madrileña falleció el pasado 24 de agosto de 2025 a los 42 años, dejando una carrera marcada por personajes memorables y una incursión exitosa en la dirección cinematográfica.

Su muerte, confirmada por medios españoles, sorprendió al público y a la industria que seguía de cerca sus proyectos.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

El fallecimiento de Verónica Echegui fue confirmado el domingo 24 de agosto de 2025. Aunque los detalles específicos no han sido revelados, según reportes de medios españoles, se encontraba en el Hospital de Madrid debido a una enfermedad que no se había hecho pública. La noticia conmocionó a compañeros de profesión y seguidores, ya que Echegui estaba en plena etapa creativa y con proyectos recientes en cine y televisión.

Su partida fue descrita como inesperada y generó una ola de condolencias en redes sociales por parte de actores, directores y fanáticos que reconocieron su impacto en el cine español.

¿Quién era Verónica Echegui?

Nacida en Madrid en 1983 bajo el nombre Verónica Fernández de Echegaray, la intérprete inició su carrera artística a mediados de los años 2000.

Su talento le permitió convertirse en una de las actrices más versátiles de España, capaz de interpretar personajes complejos y auténticos. Su debut en el cine llegó con Yo soy la Juani (2006), película de Bigas Luna que la catapultó a la fama y le valió una nominación al Goya como mejor actriz revelación.

¿Cuáles fueron sus papeles más importantes?

La carrera de Verónica Echegui estuvo llena de reconocimientos. Destacó en El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2011) y La gran familia española (2013).

Además, en 2022 obtuvo el Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem loba, con el que debutó como directora. Su trayectoria incluyó películas como Explota, explota (2020), Objetos (2022) y series como Intimidad (2022), Los pacientes del doctor García (2023) y A muerte (2024), su último proyecto en Apple TV Plus.