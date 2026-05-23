Verónica Murguía gana premio nacional

Por la solidez de su concepción, la reescritura del mito, la densidad simbólica y el rigor formal de sus relatos contenidos en el libro Asfódelo, la escritora Verónica Murguía es la ganadora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2026, en el género de cuento.

Al recibir la noticia, la cuentista y novelista compartió su emoción y gratitud por recibir el galardón, pero sobre todo por la permanencia de estos espacios dedicados a la literatura: “Que en medio de la tempestad haya estos pequeños islotes donde la cultura florezca, es motivo de muchísimo agradecimiento”, afirmó Murguía. “Para mí la cultura y la educación son la única forma de salir de este atolladero en el que estamos viviendo”.

Aceptación

La autora de Loba y El cuarto jinete dijo que Asfódelo es un libro muy importante “porque es un libro que escribí tras la muerte de mi marido, que era David Huerta, y es una especie de prueba de vida de que aún puedo escribir”. Señaló, además, que el premio Gilberto Owen viene de Culiacán y eso “duplica la carga emotiva”.

Tras ser informada por Juan Salvador Avilés, titular del Instituto Sinaloense de Cultura, que recibiría por unanimidad el emblemático galardón, Verónica Murguía expresó: “Mis primeras impresiones son de una gran emoción y una gratitud infinita porque se mantenga las instituciones culturales en un país que está tan sacudido por cuestiones de todo tipo desde las económicas hasta las sociales”.

Avilés le respondió a Murguía: “Sus palabras para nosotros nos hacen estar más convencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto”.