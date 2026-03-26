Versos de Sabines inspiran a creadores

Más de 61 artistas visuales del estado de Chiapas integran la exposición colectiva “Me tienes en tus manos”, que se exhibe en la Galería de Arte Contemporáneo del centro cultural Jaime Sabines y fue inaugurada el miércoles 24 de marzo como un homenaje visual al poeta chiapaneco, cuyo centenario se celebró el 25 de marzo.

Detallaron que esta muestra tiene el propósito de honrar a una de las voces fundamentales de la literatura mexicana del siglo XX, reforzando el diálogo entre la poesía y las artes visuales contemporáneas. Destacan que en dicho espacio se difunde el trabajo de más de sesenta creadores chiapanecos.

Unen disciplinas

Al respecto, Roberto Ramos Maza, director de Patrimonio e Investigación Cultural del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), expresó que este entralazamiento entre el paisaje visual y la poesía de uno de los más grandes autores de la literatura en lengua española puede conocerse a través de la exposición. “Muchas veces hemos cometido el error de separar las artes, pero yo creo que en esta ocasión eso es lo más llamativo de esta actividad”, comentó.

Por su parte, Angélica Altuzar Constantino, directora del Coneculta, precisó que la muestra “Me tienes en tus manos” —título inspirado en uno de los versos más emblemáticos de Sabines— se propone una reflexión sobre ese vínculo entre la palabra y quien la recibe. “La frase, cargada de vulnerabilidad y entrega, sintetiza la relación que Sabines estableció con su público: una cercanía que despoja artificios y convoca a la honestidad”, refirió.

La muestra, añadió, reúne a 61 artistas visuales cuyas obras, incluyendo pintura, gráfica, fotografía, escultura y lenguajes mixtos, “establecen un diálogo contemporáneo con el universo sabiniano. Lejos de ilustrar literalmente sus poemas, las piezas presentadas exploran resonancias, tensiones y correspondencias entre imagen y palabra. Cada propuesta constituye una interpretación sensible que expande la dimensión simbólica de su legado y lo sitúa en el presente”.

Artistas

Entre las participantes se encuentra la maestra Martha Trujillo, quien decidió unir dos íconos de Chiapas al plasmar el rostro del poeta en una de las paredes del Cañón del Sumidero.

Asimismo, la ilustradora Luz Martínez habló sobre su pieza Están muertas. Comentó que la pintura está inspirada en el poema “Doña Luz”. “En esta ocasión tuve la oportunidad de explorar una nueva técnica conocida como ‘scrap’”, detalló.

Marisol Espinosa, quien se cataloga como una artista emergente, manifestó su felicidad por ser una de las autoras de esta exposición que reúne tanto a maestros de la plástica como a jóvenes que van iniciando su carrera artística.

La exposición permanecerá en le mencionado centro cultural durante dos meses y posteriormente será llevada a otros sitios del estado de Chiapas.