Vértigo afecta salud de Zerboni

El actor mexicano Salvador Zerboni, conocido por sus papeles en telenovelas y series, compartió con sus seguidores una parte muy personal de su vida tras enfrentar la pérdida de audición en un oído, lo que lo cambió repentinamente y lo obligó a casi “hibernar”, por su afección.
Zerboni recordó cómo inició todo tras una noche normal: “Fue horrible despertar cayéndome de la cama por el vértigo, sin poder abrir los ojos ni escuchar de un lado”. Y explicó que este episodio no solo afectó su audición en el oído izquierdo, sino que también lo obligó a enfrentar vértigo intenso y a reaprender movimientos básicos que normalmente damos por sentado de manera natural. “No podía ni ir al baño. He tenido que aprender a abrir los ojos, voltearme, a mover la cabeza a la izquierda, arriba y abajo, aprender los movimientos rápidos, a correr otra vez”, detalló y admitió que esta condición afectó otros aspectos de su vida cotidiana y a pesar de todo, dice, “me voy a curar”.
“También he perdido la capacidad de atención, me distraigo porque no escucho bien”, expresó.