En un evento que destacó la riqueza artesanal y el orgullo por las tradiciones, Catherine López fue presentada oficialmente como Miss Universe Chiapas 2026, durante la pasarela “Vestida de Chiapas, tejida de valentía”, que tuvo lugar en el Exconvento de Santo Domingo en Chiapa de Corzo. La velada reunió moda y cultura a través de creaciones elaboradas por artesanas y artesanos de diferentes municipios, mostrando el valor de las técnicas textiles ancestrales. Catherine inició su camino rumbo a Miss Universe México llevando como estandarte la promoción de la cultura y el talento de su estado